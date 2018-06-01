Германия жестко оштрафовала Volkswagen за манипуляции с дизельными двигателями

Автоконцерн признал свою ответственность.

Volkswagen заплатит штраф за загрязнение окружающей среды Фото: volkswagenag.com

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen по решению суда должен заплатить в казну Германии штраф на сумму один миллиард евро за несоблюдение правил проведения тестов автомобилей на дизельном топливе.

"Volkswagen AG, тем самым, признает свою ответственность за "дизельный кризис" и считает это еще одним важным шагом на пути его преодоления", - сообщается на сайте компании.

Автоконцерн намерен оплатить штраф и прекратить дальнейшие судебные тяжбы.

Напомним, в результате расследования было выяснено, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. И уровень загрязнения отработавшими газами дизельных автомобилей VW значительно превышал допустимые нормы. Для устранения технических несоответствий концерн отозвал с рынка большое количество продукции. Всего было продано около 10,7 миллиона автомобилей концерна с дизельными двигателями с незаконным программным обеспечением.

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