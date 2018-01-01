Гибель рассказавшего о наемниках "Вагнера" журналиста: девушка сообщила о последнем смс

Следствие основной называет версию самоубийства.

Максим Бородин написал девушке прощальное сообщение Фото: Facebook/Максим Бородин

Погибший вследствие падения из окна многоэтажки российский журналист Максим Бородин , по мнению следственным органов, стал жертвой случайности или наложил на себя руки.

"Нетрезвый человек может легко через них перевалиться, например, во время курения. В пользу этой версии играет косвенной фактор, - в квартире нашли много пустых бутылок из-под алкоголя", - сказано в сообщении Telegram-канала Mash.

Следователи заявляют, что перила на балконе Бородина расположены низко, и он мог перевалиться через них сам, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Версию о самоубийстве подтверждает девушка журналиста, которая рассказала о последнем сообщении от Бородина. Возлюбленный якобы извинялся и в подтексте прощался с ней.

Напомним, вреанимации Екатеринбурга 13 апреля скончался, не приходя в сознание, журналист агентства "Новый день" Максим Бородин, который одним из первых в России написал о гибели в Сирии российских наемников "Вагнера". Журналист выпал с балкона собственной квартиры, которая находится на пятом этаже одного из домов города.