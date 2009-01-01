Гибель российского Ту-154: в минобороны РФ назвали возможную причину крушения

В России завершено расследование авиакатастрофы.

Обломок российского Ту-154, иллюстрация Reuters

Причинойв конце 2016 года могла стать ошибка командира борта из-за нарушения пространственной ориентировки.

К такому выводу по результатам расследования пришло оборонное ведомство, пишет Русская служба ВВС.

По данным издания, кроме военных, трагедию анализировали эксперты Межгосударственного авиационного комитета, концерна "Туполев", а также министерств транспорта и промышленности.

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки — ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям", — отметили в минобороны.

При этом не найдены нарушения правил заправки самолета топливом в аэропорту Сочи или воздействие внешних факторов. Комиссия также не обнаружила нарушений центровки борта или распределения в нем пассажиров, вес перевозимого груза составлял всего 152 кг.

Напомним, российский Ту-154 в конце декабря 2016 года упал в Черное море, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы лайнера. В апреле 2017-го эксперты назвали причину крушения борта.