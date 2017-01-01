Гибель украинцев в Кабуле: жертвами террористов стали две женщины

Кабмину поручено оказать всю необходимую помощь семьям украинцев, погибших в Афганистане.

Reuters

Среди украинцев, погибших в результате нападения на гостиницу в Кабуле , было две женщины.

Восемь погибших были сотрудниками авиакомпании Kam Air, двое из которых работали бортпроводниками, сообщило агентство EFE Notocias.

"Министр внутренних дел сообщил, что погибшие иностранцы, включая украинцев, были убиты в труднодоступном месте гостиницы. И они были найдены во время поисковых операций", — говорится в сообщении.

По его словам, во время атаки 42 работника Kam Aіr находились в отеле. Выжившие были эвакуированы военными силами США, их переместили в ближайший военный лагерь, сообщает "Громадське".

Обычно в отеле Іntercontіnental каждую ночь находится от 45 до 50 иностранцев, причем большинство из них — сотрудники авиакомпаний.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров предоставить всю необходимую помощь для семей украинских граждан, которые погибли в Афганистане в результате террористического нападения на отель.

"Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", — написал Порошенко в Facebook.

Он сообщил, что поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь семьям украинцев, погибших в Афганистане.

"По моему поручению МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, которые находятся на месте теракта в Афганистане", — написал президент.

Напомним, ВВС со ссылкой на информацию от местной полиции заявило, что среди жертв теракта были опознаны девять граждан Украины и по одному гражданину Греции, Германии и Казахстана.