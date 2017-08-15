Гибридная война. В частной разведке США назвали цели Кремля в Европе

Страны европейской периферии — в Балтии, на Балканах, в Центральной и Южной Европе — остро осознают современную реальность.

Названы цели Кремля в Европе mir24.net

Россия может использовать для дестабилизации Европы инструменты гибридной войны , которые она применяет против Украины.

Об этом идет речь в статье американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, сообщает "Апостроф".

Страны европейской периферии — в Балтии, на Балканах, в Центральной и Южной Европе — остро осознают современную реальность. Они в зоне риска, поскольку Россия стремится предотвратить расширение НАТО и ЕС, а также посеять раздор между ними — в первую очередь, в вопросе санкций и усиления обороноспособности.

В материале отмечается, что среди государств из второго эшелона гибридных боевых целей России балтийские страны оказались наиболее уязвимыми перед методами Москвы. Это объясняется, в частности, многочисленными этническими русскими общинами, на которые приходится 24% населения Эстонии, 27% — Латвии, и 6% — Литвы.

Американские аналитики подчеркнули, что Кремль прибегнул к определенным средствам подрыва власти в этих странах, например, к сокращению экспорта энергоносителей. В 2006 году Россия прекратила поставки нефти в Литву и назначила странам Балтии самые высокие цены на природный газ в Европе. Восемь лет спустя, в ответ на поддержку странами региона санкций против России за ее роль в украинском конфликте, Москва наложила ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Балтии.

Наряду с этими экономическими мерами Кремль вел агрессивную киберинформационную войну против стран Балтии.

Эксперты считают, что Россия пытается подорвать доверие граждан балтийских стран к Западному альянсу, а сама в это время наращивает военное присутствие вблизи их границ.

Хотя в странах Центральной и Южной Европы нет значительных этнических русских общин, расстояние, на котором они расположены от России, по мнению специалистов Stratfor, дает Москве возможности для политического маневра в пределах их границ.

Аналитики пишут, что РФ пытается использовать практичность этих государств, чтобы вбить клин между членами ЕС по ряду вопросов, в том числе санкций против России.

Между тем Москва продолжает осуществлять кибератаки против "недружественных режимов" в регионе — недавно удар пришелся на министерство иностранных дел Польши. Кроме того, десятки пророссийских изданий выпускают пропагандистские материалы, обвиняя США в сирийской гражданской войне и европейском кризисе беженцев.

В то же время Балканы представляют для России хорошую возможность углубить линии разлома на Западе. В отношениях с некоторыми государствами вроде Сербии Москва использует дружеский подход, предоставляя льготы, экономическую помощь и скидки на энергоносители.

Отношения России с членами ЕС и НАТО на Балканах или государствами, которые стремятся ими стать, не такие дружеские, констатирует Stratfor. Прежде чем Черногория в прошлом году завершила свое вступление в НАТО, Россия спланировала и поддержала (неудачный, — ред.) переворот против правительства в Подгорице, пытаясь реализовать последнюю попытку срыва процесса интеграции. Также Москва молча поддерживает антиалбанские движения в Македонии — еще одной надеющейся на членство в НАТО стране.

Напомним, ранее в частной разведке США рассказали о гибридной войне Кремля против Запада.