Глава ЦРУ предупредил Трампа: с Россией надо быть осторожным

Спонтанность — это не то, что защищает национальные интересы, заявил Бреннан.

Трампа предупредили: с РФ надо быть осторожным Reuters

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан предупредил избранного президента США Дональда Трампа думать о последствиях при сближении с Россией.

Как сообщает РБК, об этом он заявил в эфире Fox News Sunday.

"Спонтанность — это не то, что защищает национальные интересы, и поэтому, когда он [Трамп] говорит или на что-то реагирует, нужно убедиться, что он знает, какие последствия и влияние может это оказать на США", — сказал Бреннан.

Он заявил, что Трампу нужно быть "очень осторожным, оправдывая Россию". По мнению главы ЦРУ, избранный президент еще не имеет полного представления о "российских возможностях, намерениях и действиях во многих частях мира". Бреннан также призвал Трампа быть очень взвешенным и "дисциплинированным" в публичных заявлениях.

Глава ЦРУ также выразил недоумение высказыванием Трампа насчет работы спецслужб после публикации доклада о якобы наличии у России компромата на избранного президента. Тогда миллиардер заявил: "Спецслужбы ни в коем случае не должны были допустить утечку такой "фейковой новости". Это последний выстрел в меня. Мы что, живем в нацистской Германии?". Бреннан назвал заявление Трампа "возмутительным".

Напомним, ранее политолог заявил о президентстве Трампа: Белый дом быстро не упадет в объятия Путина.