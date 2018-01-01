Глава Евросовета обвинил Трампа: его действия угрожают международному порядку

Между США и остальными странами "Большой семерки" существуют большие расхождения во взглядах на торговлю.

Трампа обвинили в угрозе международному порядку Reuters

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил о том, что попытки президента США Дональда Трампа отменить или пересмотреть ряд совместных соглашений угрожают международному порядку.

Туск подчеркнул, что очевидно, что между США и остальными странами "Большой семерки" существуют большие расхождения во взглядах на торговлю, ядерное соглашение с Ираном и даже проблемы климата.

Однако больше всего Туска беспокоит тот факт, что вызов международному порядку, основанному на правилах, бросает именно США — его же главный создатель и гарант, — сообщает Yahoo.

Напомним, Трамп покинет саммит "Большой семерки" в Канаде в субботу, 9 июня.

Ранее Трамп выраазил желание вернуть Россию в формат G8.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение к формату G8 невозможно, так как Россия не соответствует критериям членства в организации.

Как известно, Трамп и Макрон разругались во время телефонных переговоров, которые были посвящены экономической политике США.

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