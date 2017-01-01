Брак по расчету. Глава Евросовета рассказал о возможном выходе Польши из ЕС

Свою позицию еврочиновник озвучил в интервью одному из польских изданий.

Польское правительство может начать попытки вывести страну из Европейского союза – в случае, если она перестанет получать оттуда финансирование.

С таким заявлением в интервью порталу Tygodnik Powszechny, сказал президент Европейского совета Дональд Туск. "Для партии "Право и справедливость" преимущества ЕС сводятся к платежному балансу, с полным игнорированием других преимуществ, таких как общий рынок, правопорядок, гарантия безопасности и т.д.", - сказал он.

Туск отметил, что партия "Право и справедливость" может опрашивать поляков на предмет того, хотят ли они быть в ЕС и одновременно убеждать их, что членство стране не нужно.

Президент Европейского совета также отметил тот факт, что в прошлом месяце "для всех был печальный день", когда Брюссель активировал "статью 7 договора о членстве из-за системных угроз" со стороны властей Польши для независимой судебной системы страны. Он отметил, что польское правительство все еще может избежать санкций ЕС, если остановит изменения в судебной системе.

Напомним, ранее Туск заявлял о том, что безопасной Польши нет − в случае, если она конфликтует с Украиной.