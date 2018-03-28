Глава КНДР назвал условие сокращения арсеналов ядерного оружия на Корейском полуострове

Ким Чен Ын в Пекине встретился с председателем Китая.

Ким Чен Ын во время встречи с Си Цзиньпином говорил о денуклеаризации Корейского полуострова Reuters

Глава Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ын заявил, что страна пойдет на денуклеаризацию Корейского полуострова (сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства), если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США.

Лидер республики говорил о процессе во время личной встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине, сообщает "Синьхуа".

"Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США позитивно воспримут наши усилия (по разоружению — Ред.) и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", — отметил лидер Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Китай. Напомним, глава КНДР говорил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Американский президент Дональд Трамп ответил на его угрозы, сказав, что ядерный потенциал США значительно превосходит северокорейский.