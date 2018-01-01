Глава компании по пожарной сигнализации заявил о намеренном отключении системы в сгоревшем ТЦ Кемерово

По его словам, сигнал извещения о пожаре был отключен вручную.

Пожар в Кемерово унес жизни десятков детей Фото: Федеральное агентство новостей

Директор компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре "Зимняя вишня" , на судебном заседании 27 марта заявил, что систему предупреждения отключили непосредственно перед пожаром.

Пожарная сигнализация была отключена вручную в 15:55 по местному времени, цитирует слова руководителя New inform.

Полозиненко утверждает, что это было сделано за 15 минут до пожара, однако с какой целью кто-то мог отключить систему, он не знает.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.