Глава МИД Британии потроллил Лаврова: Мы увеличили поставки чипсов в РФ и продали 300 Bentley

Есть приметы экономического прогресса, заявил Борис Джонсон.

Джонсон потроллил Лаврова paparazzi.ru

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве пошутил в ответ на заявление своего российского коллеги.

Перед началом встречи российский министр заявил, что отношения между Россией и Великобританией сейчас находятся "на очень низкой отметке не по инициативе Москвы".

"Несмотря на те сложности, о которых вы справедливо сказали, Сергей, есть приметы экономического прогресса. Мне приятно сказать о том, что мы увеличили поставки британских чипсов Kettle в Россию, и, несмотря на все сложности, кажется, три сотни Bentley были проданы в этом году в Россию. Возможно, не все эти машины купили именно сотрудники МИД России, но тем не менее это признак прогресса", — заявил Джонсон.

Напомним, ранее Джонсон обвинил Россию в убийствах, вторжениях и дестабилизации.