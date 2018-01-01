Глава МИД ФРГ предостерег Трампа от каких-то односторонних соглашений с Путиным - Bild

Это ударит рикошетом по самим США и усилит Россию, заявил Маас.

В целом в оценке встречи Маас выбрал ту же позицию, что и канцлер Ангела Меркель Фото: Facebook/Гайко Маас

Если США пожертвует интересами западных стран в угоду России, это ослабит позиции американских союзников, подорвет имидж Трампа и в конечном итоге ударит по самим США, усилив РФ, рассказал Хайко Маас в комментарии Bild.

"Диалог требует ясности. Система координат президента Трампа пропускает эту ясность. Кто оскорбляет своего партнера, рискует быть неудачником в конце концов. Односторонние соглашения в ущерб своим партнерам в итоге навредят и США", - заявил Маас.

В то же время министр отметил, что в целом приветствует диалог между Трампом и Путиным. В своей оценке Маас стал на сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ранее высказавшей ту же точку зрения.

"Если эта встреча даст импульс ядерному разоружению, это будет шаг вперед", - добавил Маас.

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Ранее в Белом доме сообщили, о чем Дональд Трамп и Владимир Путин будут разговаривать во время встречи в Хельсинки. Напомним, американский и российский лидеры встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

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