Глава МИД Германии не хочет "ледникового периода" в отношениях с Россией

Европейцы обеспокоены возможными непреднамеренными последствиями новых антироссийских санкций США для Европы, отметил Габриэль.

Флаги США и России, иллюстрация inotv.rt.com

Министр иностранных дел Германиине хочет, чтобывызвали "ледниковый период" в отношениях между РФ и Западом.

Об этом он рассказал в Вашингтоне на встрече с госсекретарем Штатов Рексом Тиллерсоном, пишет Укринформ со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника, "европейцы очень обеспокоены возможными непреднамеренными последствиями" ограничительных мер для Европы.

"Мы не хотим полностью разрушать наши деловые отношения с Россией, особенно в энергетическом секторе", — отметил глава немецкого МИДа.

Напомним, 28 июля в США Сенат одобрил законопрокет о введении новых санкций против РФ, Ирана и КНДР, он также фактически лишает президента Дональда Трампа возможности самостоятельно отменять их. Позже глава государства подписал соответствующий документ.