Глава МИД Канады в Мюнхене произнесла речь на чистом украинском, видео

Христя Фриланд высказалась о реформах в Украине.

Глава МИД Канады Христя Фриланд хорошо владеет украинским языком Фото: facebook.com/freelandchrysta

Глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности посоветовала украинским чиновникам реализовывать реформы в стране не для Запада, а для себя.

Свою речь она произнесла на украинском языке. Видео опубликовал 24tv.ua.

В рамках украинского ланча Фриланд отметила, что украинские властьимущие должны быть заинтересованы в реализации реформ, а не слепо выполнять советы международных партнеров. Она заявила, что украинская нация способна построить высокоразвитую страну. Канадская чиновница украинского происхождения подчеркнула важность проблемы борьбы с коррупцией.

"И я хочу вам сказать: не делайте это для нас. Реформы нужны украинцам, для себя и для Украины. Это не какое-то одолжение, которое вы должны сделать Западу. Это украинцы должны для себя делать", - отметила министр иностранных дел Канады.

Напомним, в рамках Мюнхенской конференции президент Украины Петр Порошенко заявил, что гибридная война в Украине, которую развязала Российская Федерация, постепенно затрагивает и другие страны.