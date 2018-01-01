Глава МИД Канады в Мюнхене произнесла речь на чистом украинском, видео

Христя Фриланд высказалась о реформах в Украине.
Свою речь она произнесла на украинском языке. Видео опубликовал 24tv.ua.
В рамках украинского ланча Фриланд отметила, что украинские властьимущие должны быть заинтересованы в реализации реформ, а не слепо выполнять советы международных партнеров. Она заявила, что украинская нация способна построить высокоразвитую страну. Канадская чиновница украинского происхождения подчеркнула важность проблемы борьбы с коррупцией.
"И я хочу вам сказать: не делайте это для нас. Реформы нужны украинцам, для себя и для Украины. Это не какое-то одолжение, которое вы должны сделать Западу. Это украинцы должны для себя делать", - отметила министр иностранных дел Канады.
Напомним, в рамках Мюнхенской конференции президент Украины Петр Порошенко заявил, что гибридная война в Украине, которую развязала Российская Федерация, постепенно затрагивает и другие страны.