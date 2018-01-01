Глава МИД Венгрии обвинил Украину в "брутальной атаке" на права нацменьшинств

Петер Сийярто заявил, что представителям меньшинств запрещают говорить на родном языке.
Такую информацию обнародовал официальный сайт правительства Венгрии. Ресурс высказывает позицию главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Правительственный сайт приводит слова министра, в которых ситуация в Украине оценивается, как происходящая вне правового поля. Отмечается, что ряд последних событий в украинской политической сфере свидетельствуют об атаке на национальные меньшинства в стране.
"В Украине осуществляется брутальное нападение на национальные общины. Серия связанных действий началась с закона "Об образовании" и продолжилась нападениями на штаб-квартиру "Общества венгерской культуры Закарпатья", а теперь разрушен языковой закон, который предоставлял возможность меньшинствам пользоваться своим родным языком", - сказано в сообщении.
Сийярто заявил, что происходящее в Украине не может происходить в стране, которая руководствуется верховенством закона.
Как ранее сообщалось, в Ужгороде сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пожара в здании, где расположен офис "Общества венгерской культуры Закарпатья". Глава МИД Украины Павел Климкин увидел в данном преступлении заказной внешний след.