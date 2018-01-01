Глава МИД Венгрии обвинил Украину в "брутальной атаке" на права нацменьшинств

Петер Сийярто заявил, что представителям меньшинств запрещают говорить на родном языке.

Петер Сийярто заявил, что правительство Украины хочет лишить нацменьшинства возможности пользоваться родным языком EPA/UPG

Украинские власти нарушают законные права представителей национальных меньшинств в Украине говорить и учиться на удобном для них языке.

Такую информацию обнародовал официальный сайт правительства Венгрии. Ресурс высказывает позицию главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Правительственный сайт приводит слова министра, в которых ситуация в Украине оценивается, как происходящая вне правового поля. Отмечается, что ряд последних событий в украинской политической сфере свидетельствуют об атаке на национальные меньшинства в стране.

"В Украине осуществляется брутальное нападение на национальные общины. Серия связанных действий началась с закона "Об образовании" и продолжилась нападениями на штаб-квартиру "Общества венгерской культуры Закарпатья", а теперь разрушен языковой закон, который предоставлял возможность меньшинствам пользоваться своим родным языком", - сказано в сообщении.

Сийярто заявил, что происходящее в Украине не может происходить в стране, которая руководствуется верховенством закона.

Как ранее сообщалось, в Ужгороде сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пожара в здании, где расположен офис "Общества венгерской культуры Закарпатья". Глава МИД Украины Павел Климкин увидел в данном преступлении заказной внешний след.