Глава Минфина США анонсировал новые санкции против России

По словам Стивена Мнучина, работа по их введению уже идет.
С таким заявлением выступил министр финансов США Стивен Мнучин во время слушаний по бюджету в финансовом комитете сената.
"Мы активно работаем над этими санкциями. Вы можете ожидать их в ближайшем будущем", — заявил он.
Ранее Мнучин отметил, что президент США Дональд Трамп поручил ему введение санкционной политики Вашингтона против России
"Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции. Уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по их введению идет", - сказал глава Минфина.
Ранее президент РФ Владимир Путин нашел объяснение санкциям против России.
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