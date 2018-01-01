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Глава Минфина США анонсировал новые санкции против России

Вчера, 19:33

По словам Стивена Мнучина, работа по их введению уже идет.

Стивен Мнучин
Санкции против Москвы обязательно будут, заявили в Минфине США. Фото: Reuters
Соединенные Штаты готовят новые санкционные списки в отношении России и опубликуют информацию о них в ближайшее время.

С таким заявлением выступил министр финансов США Стивен Мнучин во время слушаний по бюджету в финансовом комитете сената.

"Мы активно работаем над этими санкциями. Вы можете ожидать их в ближайшем будущем", — заявил он. 

Ранее Мнучин отметил, что президент США Дональд Трамп поручил ему введение санкционной политики Вашингтона против России

"Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции. Уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по их введению идет", - сказал глава Минфина.

Ранее президент РФ Владимир Путин нашел объяснение санкциям против России.

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