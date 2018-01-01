Глава Минфина США анонсировал новые санкции против России

По словам Стивена Мнучина, работа по их введению уже идет.

Санкции против Москвы обязательно будут, заявили в Минфине США. Фото: Reuters

Соединенные Штаты готовят новые санкционные списки в отношении России и опубликуют информацию о них в ближайшее время.

С таким заявлением выступил министр финансов США Стивен Мнучин во время слушаний по бюджету в финансовом комитете сената.