Глава минобороны Литвы об учениях "Запад-2017": РФ симулировала атаку на все страны Балтии

Российская армия учится на ошибках в Сирии, отметил Кароблис.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Министр обороны Литвызаявил, что во время российско-белорусских военных ученийРФ симулировала атаку на все

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Respublika.

По словам чиновника, на учениях "наблюдалось очевидное использование тактических и стратегических решений и реальные бомбардировки близ литовской границы".

"Это уже не армия (России — Ред.), которая была в 2009 или 2014 годах. Она учится на ошибках в Сирии и явно набирает силу", — сказал Кароблис и добавил, что реальное число военных, участвующих в учениях, заметно превысило заявленное.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что во время учений "Запад-2017" президент РФ Владимир Путин показал готовность к ведению мощной континентальной войны.