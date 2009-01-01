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Глава минобороны Литвы об учениях "Запад-2017": РФ симулировала атаку на все страны Балтии

Сегодня, 20:04

Российская армия учится на ошибках в Сирии, отметил Кароблис.

Россия, агрессия, флаг
Флаг России, иллюстрация mir24.net
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017" РФ симулировала атаку на все страны Балтии.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Respublika.

По словам чиновника, на учениях "наблюдалось очевидное использование тактических и стратегических решений и реальные бомбардировки близ литовской границы".

"Это уже не армия (России — Ред.), которая была в 2009 или 2014 годах. Она учится на ошибках в Сирии и явно набирает силу", — сказал Кароблис и добавил, что реальное число военных, участвующих в учениях, заметно превысило заявленное.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что во время учений "Запад-2017" президент РФ Владимир Путин показал готовность к ведению мощной континентальной войны.

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Россия, учения, Запад-2017, Кароблис, Литва, страны Балтии, атака
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