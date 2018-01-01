Глава МВД Британии покинула пост из-за скандала с мигрантами

Правительство официальных комментариев в связи с отставкой пока не предоставило.

Эмбер Радд ушла в отставку Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра внутренних дел страны Эмбер Радд.

Как сообщает Sky News, глава МВД сообщила Мэй о своем решении по телефону.

Отмечается, что причиной ухода министра с поста мог стать скандал вокруг так называемого поколения Windrush - мигрантов из стран Африки и с Карибских островов, которых после Второй мировой войны приглашали в Великобританию, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы.

В прессу просочилась информация о том, что МВД составило списки с целевыми показателями депортации, куда были внесены и Windrush в качестве нелегалов.

Радд начала отрицать данные факты, уверяя, что о показателях депортации ей ничего неизвестно. Мэй в конфликте стала на сторону подчиненной.

Однако в воскресенье газета The Guardian опубликовала письмо Радд к Мэй, из которого следует, что оба политика знали о существовании целевых показателей по депортации мигрантов.

Официальных комментариев об увольнении Радд в правительстве Британии пока не предоставляли.

Напомним, Эмбер Радд курировала расследование российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Во время брифинга она сообщала, что к работе привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции.

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