Глава парламента КНДР возглавит делегацию на Олимпийских играх в Южной Корее

В олимпийскую деревню намерены приехать и другие высокопоставленные чиновники.
Вместе с северокорейскими спортсменами в Южную Корею приедут и другие высокопоставленные чиновники, сообщает AP.
Журналисты агентства пишут, что Ким Ен Нам возглавляет высший орган, ответственный за принятие решений в парламенте Северной Кореи. Он часто выступает на государственном телевидении с пропагандистскими докладами. Однако в стране он считается лишь номинальным лидером и по причине преклонных лет уже не влияет ни на какие процессы в государстве.
Из КНДР на игры в Южную Корею приедут 22 спортсмена, оркестр из 140 человек и 230 других артистов, среди которых и команда чирлидеров. Также Южная и Северная Корея сформировали общую женскую сборную по хоккею, которая примет участие в зимних Олимпийских играх-2018.
Напомним, представители Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) и Южной Кореи договорились, что на открытии очередных зимних Олимпийских игр их спортсмены будут идти вместе под флагом "единой Кореи".