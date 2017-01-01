Глава парламента КНДР возглавит делегацию на Олимпийских играх в Южной Корее

В олимпийскую деревню намерены приехать и другие высокопоставленные чиновники.

Ким Ен Нам возглавит делегацию КНДР на Олимпиаде в Южной Корее Фото: EPA/UPG

Глава парламента КНДР Ким Ен Нам 9 февраля отправится во главе официальной делегации на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейский город Пхенчхан.

Вместе с северокорейскими спортсменами в Южную Корею приедут и другие высокопоставленные чиновники, сообщает AP.

Журналисты агентства пишут, что Ким Ен Нам возглавляет высший орган, ответственный за принятие решений в парламенте Северной Кореи. Он часто выступает на государственном телевидении с пропагандистскими докладами. Однако в стране он считается лишь номинальным лидером и по причине преклонных лет уже не влияет ни на какие процессы в государстве.

Из КНДР на игры в Южную Корею приедут 22 спортсмена, оркестр из 140 человек и 230 других артистов, среди которых и команда чирлидеров. Также Южная и Северная Корея сформировали общую женскую сборную по хоккею, которая примет участие в зимних Олимпийских играх-2018.

Напомним, представители Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) и Южной Кореи договорились, что на открытии очередных зимних Олимпийских игр их спортсмены будут идти вместе под флагом "единой Кореи".