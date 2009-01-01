Глава Пентагона: для меня загадка, почему россияне считают НАТО угрозой

Штаты пытаются иметь дело с РФ дипломатическим путем, отметил Мэттис.

Флаги НАТО и РФ, иллюстрация rg.ru

Глава минобороны США (Пентагон)заявил, что для него является загадкой, "почему россияне считают НАТО угрозой".

Об этом он рассказал в эфире телеканала CBS News, пишет Радио Свобода.

В то же время чиновник подчеркнул, что сейчас РФ выбирает стратегическое конкурирование с Западом.

"Ясно, что НАТО не является угрозой… сейчас США пытаются иметь дело с Россией дипломатическим путем под руководством президента Трампа (Дональд Трамп — Ред.)", — отметил министр.

Ранее Джеймс Мэттис говорил, что Корейская Народно-Демократическая Республика, в частности, представляет угрозу для Российской Федерации. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.