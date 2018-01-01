РФ впервые после Второй мировой применила в Европе оружие массового уничтожения — глава Пентагона

В британском Солсбери Россия действовала "безрассудно", полагает Мэттис

Джеймс Мэттис обвинил Россию в применении в Европе оружие массового уничтожения Reuters

Министр обороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис заявил, что вполне очевидным является применение Российской Федерацией оружия массового уничтожения в Европе впервые после Второй мировой войны.

Действия РФ в британском Солсбери (там был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — Ред.) являются "безрассудными", рассказал он во время встречи с журналистами в оборонном ведомстве, пишет Укринформ.

"Еще одна проблема, которая встала перед нами прямо сейчас: очевидное, вполне очевидное применение Россией оружия массового уничтожения, химического вещества, в Европе впервые после Второй мировой войны", — отметил чиновник.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин.

Позже стало известно, что более 20 стран, в частности и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.