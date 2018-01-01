Глава Пентагона объяснил, зачем США ядерное оружие малой мощности

Сдерживание меняется от года к году, отметил Мэттис.

Сдерживание динамично, подчеркнул Джеймс Мэттис Reuters

Министр обороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис заявил, что стране необходимо обзавестись ядерным оружием малой мощности для эффективного сдерживания потенциальных противников.

Такое оружие является средством сдерживания, "сдерживание динамично, оно меняется от года к году, от десятилетия к десятилетию", рассказал чиновник на брифинге, говорится на сайте Белого дома.

"Мы считаем, что некоторые страны могут просчитаться, — особенно одна конкретная страна, предположив, что если в ходе обычного боя они применят маломощное ядерное оружие, то мы не ответим на это применением более мощного ядерного оружия", — сказал он и добавил, что для предотвращения такой ситуации Штаты планируют создать ядерное оружие меньшей мощности.

Ранее сообщалось, что в США запустят программы по созданию новых видов ядерных боезарядов морского базирования. Также западные СМИ узнали, что Пентагон подготовил документ, который позволит американским президентам использовать ядерное оружие при вероятной кибератаке.