Глава Пентагона объяснил, зачем США ядерное оружие малой мощности

Сдерживание меняется от года к году, отметил Мэттис.
Такое оружие является средством сдерживания, "сдерживание динамично, оно меняется от года к году, от десятилетия к десятилетию", рассказал чиновник на брифинге, говорится на сайте Белого дома.
"Мы считаем, что некоторые страны могут просчитаться, — особенно одна конкретная страна, предположив, что если в ходе обычного боя они применят маломощное ядерное оружие, то мы не ответим на это применением более мощного ядерного оружия", — сказал он и добавил, что для предотвращения такой ситуации Штаты планируют создать ядерное оружие меньшей мощности.
Ранее сообщалось, что в США запустят программы по созданию новых видов ядерных боезарядов морского базирования. Также западные СМИ узнали, что Пентагон подготовил документ, который позволит американским президентам использовать ядерное оружие при вероятной кибератаке.