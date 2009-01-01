Глава Пентагона утверждает: у США есть много вариантов для уничтожения КНДР

Угрозы, которые республика "посылает США и их союзникам, не останутся без внимания", отметил Мэттис.

Джеймс Мэттис Reuters

Глава минобороны США (Пентагон)заявил, что страна не стремится к полному уничтожению, но у ее правительства "есть много вариантов для этого".

Такими сведениями он поделился после встречи с президентом Штатов Дональдом Трампом, комментирую новое ядерное испытание республики, пишет РБК Украины, со ссылкой на Associated Press.

В то же время министр подчеркнул, что угрозы, которые КНДР "посылает США и их союзникам, не останутся без внимания".

По словам чиновника, они "будут встречены массированным военным ответом". "…любой ответ США будет "эффективным и подавляющим", — добавил глава оборонного ведомства.

Напомним, 3 сентября власти КНДР заявили, что успешно провели испытания водородной бомбы. До этого правительство Японии, изучив информацию метеорологических агентств и другие данные, подтвердило, что та провела новый этап ядерных испытаний. После инцидента глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что готовит против республики новые экономические санкции.