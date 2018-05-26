Глава Россотрудничества объяснила провал российской политики в Украине

Американцы раздали различным организациям в Украине 1,5 млрд долларов, заявила Элеонора Митрофанова.

Нападение на офис Россотрудничества в Киеве vk.com/c14_news

"Очень хорошо поработали американцы. <...> У нас нет таких денег. Мы никого не покупаем. У нас совершенно другая система работы", — заявила Митрофанова. По ее словам, американцы раздали различным организациям в Украине 1,5 млрд долл., в то время как Россия принципиально не занимается "подрывом режимов", — пожаловалась Митрофанова, отвечая на упрек в провале "мягкой силы" РФ в Украине.

По ее словам, в Киеве Россотрудничество с самого начала столкнулось с препятствиями в работе.

"Чинились препятствия с самого начала, как только было организовано, как только было подписано [соглашение], начиная с подписания соглашения. Притом что киевский центр — он здесь сидит, на Арбате, в прекрасных условиях — никогда никто не трогал, у нас были сплошные проблемы с самого начала. Начиная от размещения, аккредитации, это еще когда все было хорошо, долгая ратификация, не ратифицировали", — сказала она в ходе дискуссии на ПМЭФ-2018, сообщает РБК.

Напомним, в Киеве главу представительства Россотрудничества облили зеленкой и фекалиями.

18 февраля здание Россотрудничества в Киеве забросали яйцами и камнями, а также разбили стёкла.

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