Главы МИД Украины и Финляндии озвучили новую позицию по "Северному потоку-2"

Дипломаты провели специальную совместную пресс-конференцию.

РИА Новости

Проект строительства российского газопровода "Северный поток-2" обязан соответствовать всем положениям европейского энергетического законодательства.

С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции. Его в данном вопросе поддержал глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

По мнению Климкина, России нельзя позволить манипулировать этим проектом.

"Мы понимаем, что наши финские друзья имеют ограниченное влияние из-за того, что этот проект должен пройти не через территориальные воды, а через исключительную экономическую зону Финляндии. Для нас фундаментально важна поддержка в том, что этот проект должен в любом случае полностью подпадать под европейское энергетическое законодательство. Не может быть и речи об исключениях, которые позволят "Газпрому" манипулировать этим проектом", – заявил украинский дипломат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин "выкатил" новые условия для продолжения транзита российского газа.