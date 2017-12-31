Глаза лгут, слова пустые. Российский ученый раскритиковал поздравление Путина с Новым годом

Новогоднее обращение президента РФ было "ни о чем", отметил доктор политических наук.

Поздравление Владимира Путина с Новым годом было "ни о чем", считает профессор Reuters

Российский политический деятель, руководитель Центра научной политической мысли и идеологии, профессор, доктор политических и физико-математических наук Степан Сулакшин раскритиковал поздравление президента РФ Владимира Путина с Новым годом.

Глаза лидера страны лгут, слова пустые, написал ученый в своем Twitter.

"Слушаю высочайшее поздравление с Новым годом (на Восток). Челюсть шевелится. Щеки — нет. Глаза лгут. Слова пустые. Ни о чем", — отметил он.

Слушаю высочайшее поздравление с Новым годом (на Восток). Челюсть шевелится. Щеки - нет. Глаза лгут. Слова пустые. Ни о чем. Это кто такой вообще? Почему он? Что он тут делает? Зачем это? После того, что творит со страной? Что, кроме ненависти, может вызвать этот лик? — Степан Сулакшин (@s_sulakshin) December 31, 2017

Путин поздравил. Медведев поздравил. Рогозин поздравил. Когда нибудь страна все-таки получит подарок, освободившись от этих поздравителей. — Степан Сулакшин (@s_sulakshin) December 31, 2017

Ранее российский публицист и блогер Владимир Голышев выразил мнение, что в РФ секрет устойчивости президента страны Владимира Путина (находится при власти почти 19 лет) заключается в отсутствии альтернативы, у людей нет выбора, поэтому приходится жить "с нелюбимой женой".