Глаза лгут, слова пустые. Российский ученый раскритиковал поздравление Путина с Новым годом

Новогоднее обращение президента РФ было "ни о чем", отметил доктор политических наук.
Глаза лидера страны лгут, слова пустые, написал ученый в своем Twitter.
"Слушаю высочайшее поздравление с Новым годом (на Восток). Челюсть шевелится. Щеки — нет. Глаза лгут. Слова пустые. Ни о чем", — отметил он.
Слушаю высочайшее поздравление с Новым годом (на Восток). Челюсть шевелится. Щеки - нет. Глаза лгут. Слова пустые. Ни о чем. Это кто такой вообще? Почему он? Что он тут делает? Зачем это? После того, что творит со страной? Что, кроме ненависти, может вызвать этот лик?— Степан Сулакшин (@s_sulakshin) December 31, 2017
Путин поздравил. Медведев поздравил. Рогозин поздравил. Когда нибудь страна все-таки получит подарок, освободившись от этих поздравителей.— Степан Сулакшин (@s_sulakshin) December 31, 2017
Ранее российский публицист и блогер Владимир Голышев выразил мнение, что в РФ секрет устойчивости президента страны Владимира Путина (находится при власти почти 19 лет) заключается в отсутствии альтернативы, у людей нет выбора, поэтому приходится жить "с нелюбимой женой".