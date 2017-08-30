"Глобальная проблема". В частной разведке США назвали еще одну опасность учений "Запад-2017"

Маловероятно, что Россия начнет какие-либо внезапные военные действия , считают в Stratfor.
Об этом идет речь в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, сообщает "Апостроф".
Отмечается, что ранее РФ одновременно проводила другие учения вне "Запада", поэтому численность военного контингента значительно превышала порог в 13 тысяч человек.
По словам аналитиков, маловероятно, что Россия начнет какие-либо внезапные военные действия во время учений "Запад-2017", поскольку им уделяется значительное внимание со стороны международного сообщества.
"Тем не менее любая военная активность РФ на ее западных границах остается глобальной проблемой", — добавили в Stratfor.
Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Вооруженные силы Украины готовы дать отпор любой провокации во время российско-белорусских учений "Запад-2017"