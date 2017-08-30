"Глобальная проблема". В частной разведке США назвали еще одну опасность учений "Запад-2017"

Маловероятно, что Россия начнет какие-либо внезапные военные действия , считают в Stratfor.

Российские военные donbass.ua

К параллельным мероприятиям вне официальных учений "Запад 2017" РФ может привлечь большее число войск.

Об этом идет речь в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, сообщает "Апостроф".

Отмечается, что ранее РФ одновременно проводила другие учения вне "Запада", поэтому численность военного контингента значительно превышала порог в 13 тысяч человек.

По словам аналитиков, маловероятно, что Россия начнет какие-либо внезапные военные действия во время учений "Запад-2017", поскольку им уделяется значительное внимание со стороны международного сообщества.

"Тем не менее любая военная активность РФ на ее западных границах остается глобальной проблемой", — добавили в Stratfor.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Вооруженные силы Украины готовы дать отпор любой провокации во время российско-белорусских учений "Запад-2017"