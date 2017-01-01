Глубокая депрессия. На Кубе свел счеты с жизнью старший сын Фиделя Кастро

Мужчина находился на амбулаторном лечении.

Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой Reuters

На Кубе покончил с собой старший сын революционера, бывшего главы республики — Фиделя Кастро — 68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт.

Последние месяцы медики оказывали мужчине помощь в связи с глубокой депрессией, пишет Русская служба ВВС со ссылкой на кубинские государственные СМИ.

По их данным, сначала он находился в госпитале, а потом был переведен на амбулаторное лечение.

Кастро Диас-Баларт родился в 1949 году в столице Кубы Гаване, его называли Фиделито из-за сходства с отцом. В 1968 году тогда еще в СССР он поступил в Воронежский государственный университет, а после двух курсов перевелся в Московский госуниверситет, который окончил по специальности "ядерная физика".

В 1974-1978 годах был аспирантом в Института атомной энергии в Дубне. После защиты кандидатской диссертации в 1978-1979 годах проводил научные исследования в Институте атомной энергии и на реакторах Нововоронежской АЭС.

В СССР сын революционера жил под вымышленным именем — Хосе Рауль, которым подписаны многие его научные работы, написанные в советский период. С 2004 года являлся советником по науке Госсовета Кубы, а с 2012-го — заместителем президента Кубинской академии наук.

Напомним, Фидель Кастро умер утром 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. За 10 лет до смерти он передал свои полномочия главы Кубы своему младшему брату — Раулю. Кубинского лидера кремировали, его прах похоронили на кладбище города Сантьяго-де-Куба.