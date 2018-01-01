"Глупые люди". Трамп "прошелся" по сторонникам "потепления" отношений США и России

Свое заявление президент США сделал во время встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы в Вашингтоне.

Дональд Трамп Фото: Reuters

Лишь глупые люди не согласятся с тем, что нормализация отношений между США и Россией — это хорошо, а не плохо.

С таким заявлением во вторник, 3 апреля, выступил президент США Дональд Трамп.

"Наладить отношения с Россией было бы хорошо, а не плохо, и все согласны с этим, кроме очень глупых людей", — сказал американский лидер во время встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы в Вашингтоне.

Президент США также подчеркнул, что "никто не был так жестко настроен к России, как Дональд Трамп".

Напомним, ранее сообщалось – Трамп предупредил Путина о том, что выиграет гонку вооружений.