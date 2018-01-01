Голодающий Сенцов находится на пределе — адвокат

Незаконно осужденного в РФ украинца обследовали в гражданской больнице.

Олег Сенцов находится на пределе Reuters

В Российской Федерации незаконно осужденный и объявивший голодовку украинский режиссер Олег Сенцов находится на пределе, его обследовали.

Состояние здоровья ухудшается, рассказала на пресс-конференции в Киеве адвокат Ольга Динзе, представлявшая интересы украинца на стадии судебного процесса в РФ, со ссылкой на защитника Дмитрия Динзе, пишет УНИАН.

"… его сравнительно недавно обследовали в гражданской больнице, его специально вывозили в гражданскую больницу, что является большой редкостью для колонии. Его обследовали — состояние здоровья ухудшается из-за голодовки", — отметила юристка.

По ее словам, если состояние здоровья нашего соотечественника будет и дальше ухудшаться, скорее всего, врачи примут решение о принудительном кормлении, "поскольку они не могут ему позволить умереть в колонии".

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

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