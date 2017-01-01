Голосуют все. Собчак вызвала недоумение сенсационным предложением по Крыму

Собчак предложила провести "международный референдум" о статусе Крыма в России и Украине.
Об этом пишет "Голос Америки" в Twitter.
Собчак предложила провести "международный референдум" в России и Украине.
"И Крым голосует, и Украина голосует, и Россия голосует — формула решения проблемы по аннексии Крыма, предложенная кандидатом в президенты России Ксенией Собчак, вызвала недоумение среди участников дискуссии в CSIS в Вашингтоне", – сказано в сообщении.
Собчак у Вашингтоні відповіла на запитання про #Донбас та #Крим. Каже, що "вся підтримка Донбасу з боку Росії повинна бути негайно припинена", а по Криму пропонує референдум і в Україні і в Росії pic.twitter.com/aCOew5TbtQ— Голоc Амepики (@chastime) 6 февраля 2018 г.
Она отметила, что РФ нарушила международный договор, забрав полуостров.
"Но сейчас мы не можем разрешить ситуацию, просто вернув его", – сказала Собчак.
Она добавила, что многие крымчане и россияне "поддерживают" аннексию, так что "нужно это учитывать".
Собчак также высказала свое мнение относительно оккупированного Донбасса.
"Вся поддержка Донбасса со стороны России должна быть немедленно прекращена", — заявила Собчак.
Собчак у Вашингтоні відповіла на запитання про #Донбас та #Крим. Каже, що "вся підтримка Донбасу з боку Росії повинна бути негайно припинена", а по Криму пропонує референдум і в Україні і в Росії pic.twitter.com/aCOew5TbtQ— Голоc Амepики (@chastime) 6 февраля 2018 г.
Напомним, Собчак, когда объявляла о своем выдвижении в президенты заявила, что "с точки зрения международного права, Крым - украинский. Точка. Дальше — давайте разговаривать".
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