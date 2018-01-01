"Головой проломил лобовое". В России разработчика "Новичка" сбил автомобиль

Инцидент произошел в городе-курорте Анапа.

Владимир Углев newsweek.com

В российском городе-курорте Анапа автомобиль сбил химика Владимира Углева, одного из создателей неврно-паралитического вещества "Новичок" , которым были отравлены в британском городе Солсбери бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Такое сообщение опубликовала на своей странице в соцсети Facebook опубликовала журналистка Наталия Геворкян − со ссылкой на жену ученого.

"Я получила письмо от жены химика Владимира Углева, одного из создателей "Новичка", который дал нам со Светой Рейтер первое интервью, а потом еще очень многим. Она пишет, что его сегодня (24 апреля – "Главред") сбила машина и он в больнице", — написала она.

Позже журналистке удалось пообщаться с самим Углевым и узнать об инциденте из первых уст.

Так, по словам ученые, происшествие произошло 24 апреля в Анапе в тот момент, когда он переходил дорогу на пешеходном переходе рядом со своим домом.

Углев заявляет, что заметил, что в опасной близости едет машина, водитель которой и думает сбавлять скорость, он побежал и был уже почти на тротуаре. Но автомобиль все равно "догнал" его. Чтобы не попасть под колеса, Углев прыгнул на капот и головой промил лобовое стекло машины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что другой разработчик "Новичка" Вил Мирзаянов объяснил, кто мог отравить Скрипаля и его дочь

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