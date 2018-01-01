Голубая мечта, Николай II всуе и Господь: как Поклонская прокомментировала свое "ожидающее" фото

Депутат Госдума не удивлена, что ее вызвало интерес в интернете.

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"Не удивляюсь, что мое фото вызвало интерес в интернете. У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор — я рада и поддерживаю", — прокомментировала Поклонская RT свою фотографию.

В то же время, по ее словам, ее "в очередной раз удивил наш "оппозиционный джентльмен" Алексей Н. Томимый несбыточной голубой мечтой самому пройтись по кремлевской ковровой дорожке к трибуне с Конституцией, он невольно продолжил обнажать "лучшие из лучших" своих качеств".

"Словно мелкий пакостник, желая побольнее задеть меня, он неуместно упомянул всуе имя императора Николая II, причисленного к лику святых и почитаемого во всем православном мире", – заявила депутат.

Она подчеркнула, что "не он первый, кто думает, что такие вещи могут кого-то действительно рассмешить".

"Скорее, найти одобрение у совершенно определенных сил, желающих превращения россиян в манкуртов, не помнящих своей истории и веры. Это вам не с коррупцией "бороться". Тут все бесследно и безнаказанно не проходит. И еще, напомню: "Господь поругаем не бывает", — резюмировала Поклонская.

Ранее Алексей Навальный юмористически обыграл известную страсть бывшей "няши-прокурора" к российскому императору Николаю ІІ из-за этого фото.

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