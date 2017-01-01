Google посвятил дудл легендарной актрисе и певице Марлен Дитрих

Дитрих прожила долгую жизнь и имела длительную карьеру в кинематографе.
Праздничный дудл, где она изображена одетой в смокинг и с цилиндром на голове, нарисовал художник Саша Стейнберг.
Дитрих известно по ролям в фильмах "Трагедия любви", "Голубой ангел", "Целую вашу руку, мадам", "Женщина, которая желанна" и многих других.
В 1999 году "Американский институт киноискусства" поставил ее на девятое место в списке "Величайшие актрисы классического голливудского кино".
Напомним, ранее сообщалось о том, что Google посвятил очередной дудл микробиологу Роберту Коху.