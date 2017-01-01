Google посвятил дудл легендарной актрисе и певице Марлен Дитрих

Дитрих прожила долгую жизнь и имела длительную карьеру в кинематографе.

Марлен Дитрих "Дилетант"

Поисковик Google посвятил специальный дудл 116-летию немецкой и голливудской актрисы и певицы Марлен Дитрих (1901-1992).

Праздничный дудл, где она изображена одетой в смокинг и с цилиндром на голове, нарисовал художник Саша Стейнберг.

Дитрих известно по ролям в фильмах "Трагедия любви", "Голубой ангел", "Целую вашу руку, мадам", "Женщина, которая желанна" и многих других.

В 1999 году "Американский институт киноискусства" поставил ее на девятое место в списке "Величайшие актрисы классического голливудского кино".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Google посвятил очередной дудл микробиологу Роберту Коху.