Google посвятил дудл украинской советской шахматистке Людмиле Руденко

Людмила Руденко - вторая в истории шахмат и первая среди советских шахматисток чемпионка мира.

Людмила Руденко

На главной странице Google появился дудл (тематический рисунок) по случаю дня рождения советской шахматистки Людмилы Руденко (27 июля 1904 года).

Уроженка города Лубны Полтавской области Людмила Руденко - международный гроссмейстер, вторая в истории шахмат и первая среди советских шахматисток чемпионка мира (1950—1953). Заслуженный мастер спорта СССР.

На сегогодняшнем дудле изображена сама Руденко, опирающаяся на шахматную доску, и несколько шахматных фигур в прямоугольниках разного цвета.

Успех Людмилы Руденко начался в 1928 году. Тогда 24-летняя шахматистка выиграла все 12 партий в первенстве Москвы и стала чемпионкой столицы.

"В этот день в 1904 году в Лубнах, Украина, появилась на свет одна из самых влиятельных шахматисток мира. Спустя двадцать четыре года Людмила Руденко впервые в своей легендарной карьере заняла первое место, когда она выиграла Московский женский чемпионат 1928 года. Этот чемпионат был одним из многих престижных титулов, которые она заработала в своей жизни", - пишет блог Google.

Во времена Великой Отечественной войны была эвакуирована в Уфу, где она работала инженером-экономистом на Уфимском моторостроительном заводе.

В женском шахматном чемпионате мира (Москва, 1949/50) Руденко заняла первое место, набрав 11,5 очков из 15, и завоевала золотую медаль чемпионки мира. За достижения в области Шахмат награждена орденом "Знак Почета" (1957).

"Я не вижу полдоски, но перворазрядников пока обыгрываю. Даже на склоне лет я не представляю себе жизни без шахмат, - сказала Руденко в одном из последних своих интервью. - Если бы пришлось начинать все сначала, я, наверное, снова прошла бы тот же путь, хотя он и не всегда приносил мне радость. Но все меркнет перед минутами наивысшей творческой радости, которые довелось мне испытать за шахматной доской".

Ранее сообщалось, что японка Тие Мияко, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая в мире женщина, умерла в возрасте 117 лет.

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