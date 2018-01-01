Google представил дудл, посвященный Дню Земли-2018: видео

В создании принимала участие всемирно известный этолог.

Дудл от Google призывает задуматься о защите природы Скриншот YouTube

Поисковый гигант Google создал дудл, который посвящен Дню Земли-Матери, который ежегодно отмечается 22 апреля.

"В современном мире так важно, что мы чувствуем себя обнадеживающими и делаем свою часть работы для защиты жизни на Земле. Я надеюсь, что этот День Земли Google Doodle будет, как напоминание для людей по всему миру, что в мире все еще так много стоит сделать....", - говорит в опубликованном в YouTube видео соавтор работы доктор Джейн Гудолл.

Известный этолог (эксперт по поведению животных) и защитницы природы в ролике делится своей позицией, которой посвятила жизнь. Гудолл отмечает, что мы можем сделать многое, чтобы положительно влиять на нашу планету.

По словам исследовательницы, на природу оказывает влияние каждое живое существо, и люди должны жить в гармонии с флорой и фауной. Она подчеркивает, что День Земли – это повод для каждого задуматься, что он может изменить на этой планете.

Напомним, 22 апреля празднуется Международный День Земли. Он призван напомнить каждому из нас, что Земля и ее экосистемы – это наш общий дом, который обеспечивает жизнь. Этот символический день призван привлечь внимание общества и каждого человека к проблемам планеты и окружающей среды.