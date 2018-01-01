"Город наш!": чем закончился рекордный митинг белорусских оппозиционеров

Участников акции оказалось почти в два раза больше, чем планировалось – около 40-50 тысяч.

«День свободы» в Минске начался с задержаний. РИА Новости

25 марта в Минске прошла массовая акция , приуроченная к столетию образования Белорусской народной республики (БНР).

На видео с места событий с надписью "Город наш!", опубликованного в Facebook, видно, что собравшиеся держат бело-красно-белые флаги и гербы "Погоня". Именно эти символы в 1918 году являлись государственными атрибутами БНР. На сцене перед митингующими выступили музыканты.

Организаторы планировали, что в мероприятиях примут участие до 25 тысяч человек – реально участников акции оказалось почти в два раза больше, отмечает белорусское "Радио Свободы". Об этом свидетельствует тот факт, что волонтеры раздали на пропускных пунктах около 40-50 тысяч программок "Праздника Независимости".

Часть оппозиционеров во главе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Николаем Статкевичем планировала также провести в Минске отдельное шествие, пройдя к Большому театру оперы и балета по центральным улицам города от площади Якуба Коласа. Однако Мингорисполком не одобрил их заявку. В результате от 30 до 50 человек, в том числе и сам Статкевич, были задержаны сотрудниками милиции, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечает агентство со ссылкой на незарегистрированный правозащитный центр "Весна", превентивные задержания активистов белорусской оппозиции проводятся в республике уже несколько дней. Так, ранее милиция задержала еще нескольких оппозиционных политиков, которые также выступали за проведение 25 марта шествия в Минске.

Как сообщалось ранее, следующими странами, которые рискуют подпасть под экспансию России, названы Казахстан и Беларусь. Россия "вполне ожидаемо может взять реванш на этом направлении", отмтеил эксперт.