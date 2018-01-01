Горы обожженных тел: потерявший пятерых близких житель Кемерово рассказал о жертвах, видео

Россиянин настаивает, что власти намеренно скрывают реальные цифры о количестве погибших.

Родственники погибших уверяют, что огонь в ТРЦ лишил жизни от 200 до 350 человек РИА Новости

Во время масштабного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибло от 200 до 350 человек. Причиной стали закрытые двери кинозалов, которые не позволили людям выбраться из огненной ловушки.

Такое заявление сделал местный житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял в огне пятерых самых близких членов своей семьи. Видео опубликовано в YouTube.

"В этом пожаре погибли моя сестра Саботаж Алена, моя жена Вострикова Елена и трое моих детишек — 7, 5 и 2 года. Погибли они потому, что они были заперты в зале кинотеатра, и об этом нигде не говорится. Звонили оттуда, просили помощи — "Нас здесь заперли, мы задыхаемся". Никто не помог", — говорит он.

По словам Игоря, собравшиеся около сгоревшего ТРЦ родственники погибших насчитали около 350 человек, которые не вернулись после рокового посещения "Зимней вишни".

"Все замалчивается, не говорят ни о чем… Сюда людей всю ночь возят. На самом деле уже здесь мы узнали то, что людей возили уже целыми машинами. Поэтому нам просто так говорят, что там погибших 64, и детей из них там чуть-чуть. Там показывали мультики для детей, людей от 200 до 350 по разным источникам было", - говорит убитый горем пострадавший.

Мужчина уверяет, что в ТРЦ было три кинозала, на момент возгорания все они были заполнены людьми. Выбраться смогли посетители только одного, остальные не смогли выйти из-за запертой двери.

"Два зала были заперты на ключ. Они звонили, я, если честно до последнего считал, что это был теракт. Потому что, когда они звонили, прощались с нами, их слова были такие "Нас здесь заперли, мы задыхаемся, спасите нас!"", - рассказывает он.

Игорь отмечает, что пожарники приехали на масштабный пожар неподготовленными, без спецснаряжения и на мольбы близких о спасении их родственников не реагировали.

"Приехала моя мама… Она просила, на коленях валялась, говорила: "В кинотеатре люди, там пять моих детей, моя сестра и дочь, трое внуков и сноха. Пять детишек моих спасите их, пожалуйста!" Они стояли, просто угорали "Там нет никого. Успокойте ее!" Вот такая реакция у наших спасателей", — сетует он.

Пострадавший уверяет, что пожарную сигнализацию никто не отключал – ее в ТРЦ просто не было. Систему пожаротушения заменял муляж.

"Два года ее там просто не было. Наше коррумпированное общество, которое поддерживается нашим Оманом, ВВП, все поняли про кого я говорю, которые довели страну до того, что вы сами все прекрасно знаете", - говорит мужчина.

Игорь настаивает, чиновники намеренно уменьшают количество жертв.

"По новостям смотришь, 64 жертвы и детей 9 штук. Это вранье. Это сто процентов вранье. Здесь вот вы не видели — просто горы обожженных тел лежат, просто горы. Поэтому нам врут", - заявляет он.

Игорь возмутился информацией телеканала "России 24" о том, что "двери были плотно закрыты".

"Что значит, двери были плотно закрыты? … Плотно двери закрыты, значит, что щелей нет, ты можешь подойти и открыть. Двери были заперты. Это разные вещи. Вот и все. Поэтому у всех этих жертв просто не было шансов… Мне жена позвонила и попрощалась со мной. Сестра позвонила, с родителями попрощалась. Звонили и говорили. Последние слова ее были "Игорюша, нас заперли в кинотеатре, мы задыхаемся и умираем, я тебя люблю". Я с ней еще две минуты были на связи, но она уже не отвечала", — подчеркнул он.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.

Из-за угрозы штрафов в ТРЦ были закрыты двери в кинотеатр, в результате погибли дети и взрослые, которые оказались в огненной ловушке.