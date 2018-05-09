Госдеп США "поздравил" российскую оборонку с Днем Победы новыми санкциями

Официально документ будет опубликован 10 мая.

Госдеп США сообщил о новых санкциях против РФ. Фото: Reuters

США сообщили о санкциях против ряда российских военных структур, включая институт минобороны, конструкторское бюро и учебный центр под Санкт-Петербургом.

В документе, который внесен на сайт Федерального регистра США 9 мая, но опубликован официально будет только 10 мая, сообщается о включении организаций из целого ряда стран в санкционный список в связи с нарушением мер по нераспространению мер оружия массового уничтожения, пишет РБК. Попали в список и российские оборонные структуры.

Из российских организаций в перечень вошли:

183-й гвардейский зенитный ракетный полк,

Конструкторское бюро приборостроения в Туле,

учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине,

генеральный штаб ГРУ,

18-й Центральный НИИ Министерства обороны в Курске,

Научно-производственный концерн "БАРЛ".

Ранее уже сообщалось, что США ввели санкции против "оборонки" РФ. "Рособоронэкспорт" наказан за поставки вооружения в Сирию, Иран и КНДР.

Как сообщалось, в Белом доме готовы ввести новые санкции против РФ из-за Сирии. Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.

Похже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты пока что не станут вводить новые санкции в отношении России.

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