Госдеп США: Украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа

В американском ведомстве заявили, что "Газпрому" не удалось достичь своих целей.

Хизер Нойерт поддержала Украину в конфликте с "Газпромом" Фото: Virtual Embassy Iran

В конфликте по результатам решения Стокгольмского арбитража "Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера.

Об этом завила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, поддержав Украину в своем микроблоге в Twitter.

"Украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежное снабжение газа европейским потребителям. "Газпрому" не удалось выставить Украину и "Нафтогаз" как ненадежных транзитных партнеров", - говорится в сообщении.

Фото: Twitter/Heather Nauert

Напомним, "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа в Украину и транзит газа через её территорию в Европу.

В связи с этим "Нафтогаз" призвал украинцев снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса для экономии потребления газа. В итоге в общем по стране удалось сократить потребление газа на 25 млн куб. м, или на 14%.