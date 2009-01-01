Готовили политические убийства, нападения на мечети. Во Франции задержаны правые экстремисты

Правоохранители обезвредили девять парней и одну девушку.

Французские правоохранители, иллюстрация Reuters

Во Франции ви на юго-востоке страны антитеррористические подразделения полиции задержали десять правых экстремистов, которые, как предполагается, готовили политические убийства и нападения на мечети.

Об этом сообщают Agence France-Presse и Associated Press, пишет Deutsche Welle.

Издание уточнило, что задержанным от 17 до 25 лет, среди них есть девять парней и одна девушка, молодых людей обвиняют в участии в террористической группе.

По версии следствия, потенциальными жертвами нападения могли стать официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер и лидер движения "Неподчинившаяся Франция", участник последних президентских выборов Жан-Люк Меланшон.

"... злоумышленники намеревались атаковать мигрантов и мечети… Приготовления к нападениям находились на начальном этапе", — рассказали источники AFP. Предположительно, задержанные связаны с бывшим активистом монархической националистической организации "Французское действие" Логаном Н., которого арестовали в июне.

Ранее стало известно, что в Беларуси правоохранители обезвредили десятки боевиков с оружием, готовивших провокацию на территории страны. Узнать больше об инциденте можно здесь.