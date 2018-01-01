"Готовится к вторжению?": Путин "почетно" назвал воинские части РФ в честь городов Украины

Большинство как российских, так и украинских пользователей Facebook подобную инициативу оценили негативно.

Путин присвоил почетные звания воинским частям в честь городов Украины. Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 11 российских воинских формирований – полков и дивизий – получили имена в честь городов, в том числе украинских.

Соответствующие документы обнародованы на портале правовой информации.

Целью такого переименования названо "сохранение славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

В частности, 6-й танковый полк стал "гвардейским Львовским", 163-й танковый полк — "гвардейским Нежинским", 68-й танковый полк — "гвардейским Житомирско-Берлинским".

Новыми именами части обязаны тому факту, что в годы Второй мировой войны принимали участие в освобождении тех городов, в честь которых теперь названы.

Стоит отметить, что большинство как российских, так и украинских пользователей Facebook подобную инициативу оценили негативно. "Готовится к вторжению в Украину после ЧМ?" – поинтересовался Qairat Sadyqbek. А Oly Sobzocova считает: "Плохой знак, замах на будущее".

Павел Ер выступил со встречным предложением: "Алине Кабаевой, в свою очередь, присвоено почетное имя ЕВА БРАУН "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу"!!!"

А пользователь Александр Завадский написал: "А в Украине мусорным свалкам присвоены имена российских городов, с целью сохранения славных братских традиций!"

Напомним, Украина потребовала репарации за Вторую мировую войну. После Второй мировой войны немцы проигнорировали жертвы из Центральной и Восточной Европы.

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