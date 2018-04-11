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"Готовься, Россия". Трамп предупредил Москву о ракетных ударах

Сегодня, 14:09

Президент США заявил, что Россия не должна поддерживать "животное-убийцу" Асада.

Трамп
ukraine-today.com.ua
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные намерены нанести ракетные удары по Сирии. 

С таким заявлением президент страны выступил в своем Twitter, предложив России готовиться, комментируя заявление посла России в Ливане Александра Засыпкина, который в интервью ливанскому телеканлу заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии

"Россия обещает сбить все-все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, отличные, и новые, и "умные"! Вам не стоит быть партнерами с газовым животным-убийцей, который убивает своих граждан и получает удовольствие", - написал Трамп.

Ранее Трамп обвинил президента России Владимира Путина и власти Ирана в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в сирийском городе Дума.

"Многие погибли, в том числе женщины и дети, в результате бессмысленной химической атаки в Сирии. Территория жестокости находится в изоляции и окружена сирийской армией, что делает ее совершенно недоступной для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку "зверя" Асада. Большую цену...", - написал Трамп в Twitter.

9 апреля он предупредил, что ответные действия последуют через 24-48 часов. Дамаск и Москва отвергли обвинения США и их союзников в применении химического оружия.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с Трампом, что страна не будет участвовать в бомбардировках Сирии пока не получит больше доказательств, достаточных для военного ответа.
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