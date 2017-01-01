Граждан Украины высаживают из поездов, едущих из Беларуси в РФ - СМИ

Информацию о проблемах для украинцев распространили белорусские журналисты.

"Бизнес.медиа" высаживают граждан Украины и других иностранных государств с поездов, направляющихся из Беларуси в РФ.

Такую информацию обнародовал портал Tut.by , ссылаясь на слова украинца Андрея Максютенко.

"Ехал в командировку в Питер из Минска, и вот сняли с поезда. Я был не один такой, еще таджики, казахи, армяне. Человек 15. Все были в шоке, Максютенко. - Автоматически шьют статью "Незаконное пересечение границы", 3000 российских рублей штрафа и месяц на оплату. Даже невзирая на наличие вида на жительство в Москве, например. На "газельке" отвезли в миграционную службу, потом на вокзал, чтобы купить билет обратно, вернули документы - и езжай", − заявил он.

По словам российских правоохранителей, с лета минувшего года границу между Россией и Беларусью свободно могут пересекать только граждане этих двух стран. Всем остальным необходимо использовать международные пункты пропуска, которые отсутствуют на железной дороге.

Напомним, ранее сообщалось о том, в Украине на Границе с Россий начал работать биометрический контроль.