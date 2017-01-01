"Граждане рейха". В Германии набирает популярность реваншистское движение

Представителей движения подозревают в подготовке захвата власти в стране.

"Граждане рейха" видят Германию в границах 1937 года

По данным немецкой Федеральной службы защиты конституции и борьбы с терроризмом (BVT), по состоянию на январь 2018-го в стране насчитывается 16 тысяч таких немцев, больше всего - в Баварии, пишет издание Focus. В BVT отмечают, что цифра не точная, поскольку многие из них могут не выдавать своих истинных предпочтений и маскироваться.

Представители движения ведут активную пропаганду идеологии "Германия в границах 1937 года" и проводят встречи с военными. Кроме того, у них большое количество легального и нелегального оружия. "По их словам, они готовятся к "дню икс"", — пишет издание.

Участники также имеют особые удостоверения личности - документы граждан Рейха.

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Отметим, что движение "рейхсбюргеров" возникло в 1980-е годы, свою активную деятельность активисты развернули и в 2010-х. Его сторонники считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками. Они не признают существования ФРГ как государственного образования, а соответственно, ее учреждения, законы и представителей власти. "Рейхсбюргеры" отказываются платить налоги и образуют собственные "государственные субъекты" с такими названиями, как "Второй германский рейх", "Вольное государство Пруссия" или "Княжество Германия". Они убеждены, что до сих пор существует "германский рейх" в границах 1937 года, отсюда и название "рейхсбюргеры": в дословном переводе - "граждане рейха / империи".

Внимание спецслужб к "рейхсбюргерам" приковано с тех пор, как в октябре 2016-го один из "граждан рейха" застрелил немецкого полицейского.