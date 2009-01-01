Греция привела свои войска в полную боевую готовность — СМИ

На такие действия Афины пошли из-за вторжения турецких самолетов в исключительную воздушную зону Греции.

Reuters

Вооруженные силы Греции приведены в полную боевую готовность из-за провокации Турции.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Times.

Вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности, чтобы оценить степень их готовности к отражению турецких провокаций, — говорится в сообщении.

По информации издания, подобные меры в Афинах приняли после произошедших в среду, 1 февраля, ряда случаев вторжения турецких самолетов в воздушное пространство принадлежащих Греции островов, расположенных в центральной и южной части Эгейского моря.

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Стоит отмтеить, что власти Турции обвинили Грецию в нежелании бороться с терроризмом.