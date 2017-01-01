Грибаускайте предупредила: российские "Искандеры" угрожают половине Европы

Вооружение несет угрозу не только Литве, отметила президент.

Вчера в полдень "Искандеры" размещались в Калининградской области для пребывания на постоянной основе, отметила Даля Грибаускайте Скриншот видео с youtube.com

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области несут угрозу половине государств Европы.

В полдень понедельника, 5 февраля, вооружение размещалось в регионе для пребывания на постоянной основе, рассказала она на пресс-конференции, пишет Delfi.

"Это означает угрозу не только для Литвы, но и для половины государств Европы", — отметила глава государства.

Ранее сообщалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске Калининградская область. До этого в области были развернуты передовые российские системы ПВО — С-400, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".