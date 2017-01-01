Грозит "дворцовый переворот". Астролог назвал критический для Путина период в 2018-м

Главу России могут свергнуть его близкие друзья, сказал Росс.

Против Владимира Путина созрел заговор, по он пока не реализован, отметил астролог Reuters

Известный астролог Влад Росс заявил, что для президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018-м году критическим периодом является февраль-март.

Главе РФ грозит "дворцовый переворот", скорее всего, политик выиграет будущие президентские выборы, но победа будет пирровой, рассказал он на чате в "Главреде".

"Путин уже давным-давно "сношает" Украину и будет стараться это делать, пока жив. Мягко действовать по отношению к Украине он не будет. Но 2018 год может быть для него абсолютно фатальным, как и 2017-й", — отметил собеседник.

По его словам, "прогноз на 2017 год сулил Путину заговор в августе, и он созрел, но пока еще не реализован". "И, кстати, американские санкции против России были приняты в августе 2017 года. И в феврале-марте 2018 года Путина ждет очень серьезная ситуация", — добавил гость.

"Скорее всего, он выиграет выборы, но это будет пиррова победа, после чего он будет абсолютно низложен и ниспровержен. Опасность "дворцового переворота" у него наблюдается. То есть критический период для Путина — это февраль-март, а также когда будет противостояние Белой и Черной Луны", — подчеркнул Росс.

"В прошлый раз такое противостояние было во времена Перестройки — марте 1985 года, и тогда пришел к власти Горбачев (Михаил Горбачев, первый и единственный президент СССР — Ред.). Также это противостояние было в ноябре 1917 года, когда случилась революция в России. Это же противостояние Белой и Черной Лун будет, начиная с августа по ноябрь 2018 года. И оно может говорить о том, что Путин может быть ниспровержен", — утверждает аналитик.

"Скорее всего, победа Путина на выборах будет пирровой победой. То есть президентские выборы он выиграет, но проиграет в конечном счете. Его близкие друзья могут его свергнуть. Так что мой прогноз остается. Хотя опять-таки звезды склоняют, но не обязывают… Если Путин не будет свержен в 2018 году, то с 2019-го он будет спокойно править и дальше. Но, в любом случае, 2018 год будет для него сложным", — объяснил астролог.

Ранее Владимир Путин говорил, что в РФ примет участие в президентских выборах, их проведение запланировано 18 марта — день аннексии Крыма — 2018 года. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в государстве "предстоит переназначение Путина".