Грозит "дворцовый переворот". Астролог назвал критический для Путина период в 2018-м

Главу России могут свергнуть его близкие друзья, сказал Росс.
Главе РФ грозит "дворцовый переворот", скорее всего, политик выиграет будущие президентские выборы, но победа будет пирровой, рассказал он на чате в "Главреде".
"Путин уже давным-давно "сношает" Украину и будет стараться это делать, пока жив. Мягко действовать по отношению к Украине он не будет. Но 2018 год может быть для него абсолютно фатальным, как и 2017-й", — отметил собеседник.
По его словам, "прогноз на 2017 год сулил Путину заговор в августе, и он созрел, но пока еще не реализован". "И, кстати, американские санкции против России были приняты в августе 2017 года. И в феврале-марте 2018 года Путина ждет очень серьезная ситуация", — добавил гость.
"Скорее всего, он выиграет выборы, но это будет пиррова победа, после чего он будет абсолютно низложен и ниспровержен. Опасность "дворцового переворота" у него наблюдается. То есть критический период для Путина — это февраль-март, а также когда будет противостояние Белой и Черной Луны", — подчеркнул Росс.
"В прошлый раз такое противостояние было во времена Перестройки — марте 1985 года, и тогда пришел к власти Горбачев (Михаил Горбачев, первый и единственный президент СССР — Ред.). Также это противостояние было в ноябре 1917 года, когда случилась революция в России. Это же противостояние Белой и Черной Лун будет, начиная с августа по ноябрь 2018 года. И оно может говорить о том, что Путин может быть ниспровержен", — утверждает аналитик.
"Скорее всего, победа Путина на выборах будет пирровой победой. То есть президентские выборы он выиграет, но проиграет в конечном счете. Его близкие друзья могут его свергнуть. Так что мой прогноз остается. Хотя опять-таки звезды склоняют, но не обязывают… Если Путин не будет свержен в 2018 году, то с 2019-го он будет спокойно править и дальше. Но, в любом случае, 2018 год будет для него сложным", — объяснил астролог.
Ранее Владимир Путин говорил, что в РФ примет участие в президентских выборах, их проведение запланировано 18 марта — день аннексии Крыма — 2018 года. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в государстве "предстоит переназначение Путина".