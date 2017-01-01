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Грузия получила американские противотанковые ракеты Javelin, которые ждет Украина

Сегодня, 13:53

Оружие находится в Грузии в безопасном месте, и уже в ближайшее время грузинские военные начнут с ним тренировки.

Джавелин
wikimedia.org
В Грузию уже прибыла первая партия закупленных американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые так хочет получить Украина.

Об этом сказал министр обороны страны Леван Изория, сообщает "Грузия Онлайн".

По его словам, что оружие находится в Грузии в безопасном месте, и уже в ближайшее время грузинские военные начнут с ним тренировки.

"Первый этап (закупки Javelin, - ред.) завершился успешно. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте, и мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели приобрести навыки, которые обязательны для использования этой системы", – сказал Изория после встречи с послом США в Грузии Яном Келли.

Напомним. начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сказал, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. поступят на вооружение украинской армии максимум через полгода и ни в коем случае не попадут в руки сепаратистов.
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