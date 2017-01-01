Грузия получила американские противотанковые ракеты Javelin, которые ждет Украина

Оружие находится в Грузии в безопасном месте, и уже в ближайшее время грузинские военные начнут с ним тренировки.

В Грузию уже прибыла первая партия закупленных американских противотанковых ракетных комплексов Javelin , которые так хочет получить Украина.

Об этом сказал министр обороны страны Леван Изория, сообщает "Грузия Онлайн".

По его словам, что оружие находится в Грузии в безопасном месте, и уже в ближайшее время грузинские военные начнут с ним тренировки.

"Первый этап (закупки Javelin, - ред.) завершился успешно. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте, и мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели приобрести навыки, которые обязательны для использования этой системы", – сказал Изория после встречи с послом США в Грузии Яном Келли.

Напомним. начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сказал, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. поступят на вооружение украинской армии максимум через полгода и ни в коем случае не попадут в руки сепаратистов.