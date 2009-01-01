"Грязная бомба" под демократией. Эксперт рассказал, как власти РФ пытаются "приватизировать" Запад

Российские начальники уже обзавелись многочисленной челядью из западных политиков и журналистов, отметил Эйдман.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

стремятся разрушить или хотя бы максимально ослабить демократию Запада, чтобы "приватизировать" западные страны, именно с этой целью они поддерживают там антидемократические, ксенофобские силы.

Об этом российский социолог и публицист Игорь Эйдман, живущий в Германии, написал на своей странице в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что огромные средства (по последним оценкам около триллиона долларов), вывезенные верхушкой за рубеж, работают как "грязная бомба" под демократией.

"Принято считать, что российские чиновники относятся к Западу с какой-то шизофренической раздвоенностью. С одной стороны, они вывозят туда наворованные деньги, детей, жен, любовниц и при первом же шухере бегут именно в западном направлении. А с другой — проклинают Запад, стараются его всячески ослабить и расколоть", — добавил эксперт.

По его словам, никакого противоречия в этом нет. "Второе вполне логично вытекает из первого. Путинские власти одновременно вожделеют и ненавидят Запад, как лиса ненавидит виноград, до которого не может дотянуться, чтобы сожрать", — отметил публицист.

"Хотя российские начальники уже обзавелись многочисленной челядью из западных политиков и журналистов…, они все равно не чувствуют себя на Западе полноправными хозяевами (как привыкли в России). Для путинских силовиков и олигархов это возмутительное нарушение естественного порядка вещей, при котором они — природные господа, а все остальные — обслуживающие их рабы", — утверждает Эйдман.

"Главная причина подобного безобразия, с их точки зрения, в том, что в мире еще существуют такие глупости, как демократия, правовое государство, права человека. Вот это все они и хотят уничтожить, подчинив Запад себе", — уверен социолог.

"Чтобы приезжать туда уже не на птичьих правах чудаковатых богачей из дикой страны, а как полновластные хозяева. Чтобы не боятся, что какой-нибудь местный "комиссар Катанья" арестует их активы, а набедокуривших детей (задавит, например, "родная кровь" по пьянке кого-нибудь местного лоха) упрячет за решетку", — думает аналитик.

"Они хотели бы ощущать себя в Европе, как в собственном загородном поместье, на личном курорте, где есть частный банк и школа для детей… Гибридная война — эта попытка путинской олигархии не только гарантировать неприкосновенность вывезенных на Запад капиталов, но и осуществить рейдерский захват демократических стран", — говорится в сообщении.

Ранее Игорь Эйдман писал, что в России проявляется растущее движение, которое можно назвать "православным джихадизмом", религиозные фанатики в государстве хорошо вписываются в режим президента Владимира Путина.